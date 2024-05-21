Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:04, 21 мая 2024Экономика

Убытки соцсети Трампа взлетели в несколько раз

Убыток соцсети Трампа Truth Social в первом квартале достиг $327 миллионов

Фото: Mark Peterson / Pool / Reuters

По итогам первого квартала 2024 года социальная сеть Truth Social, принадлежащая бывшему президенту США и нынешнему кандидату на пост главы государства от Республиканской партии Дональду Трампу, получила убыток в размере 327,6 миллиона долларов. Об этом говорится в пресс-релизе управляющей компании Trump Media and Technology Group.

За весь прошлый год убыток компании составил 58 миллионов долларов, что говорит об увеличении проблем с доходами соцсети в несколько раз. При этом в платформе отказываются считать ситуацию критичной, указывая, что она делает упор на долгосрочной разработке.

Из нынешних убытков 6,3 миллиона долларов пришлось на закрытие сделки со SPAC-компанией Digital World Acquisition (необходима для выхода на биржу), а 311 миллионов — на конвертацию векселей и погашение долговых обязательств перед завершением процедуры первичного размещения акций.

В середине апреля TMTG сообщила, что хочет продать 146 миллионов акций, в том числе 114 миллионов тех, что принадлежат Трампу. Тогда котировки компании обвалились на 14 процентов, но с тех пор пошли в рост. По состоянию на 20 мая капитализация компании составляет 6,6 миллиарда долларов.

Выручка компании за первый квартал составила 770,5 тысячи долларов. Таким образом, второй квартал подряд Truth Social приносит своему владельцу менее миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Трампа опубликовал на его странице в Thruth Social предвыборное видео, где упоминается создание «единого рейха» в случае победы политика.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован бывший командующий 58-й армией. Почти год назад генерал заявлял о «сложной ситуации» с начальством

      Лавров встретился с главой МИД Таджикистана и обсудил переговоры по миграции

      В ДНР осудят военного ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя

      Десятки тушек птиц обнаружили после столкновения самолета со стаей фламинго

      На Украине списали из библиотек 17 миллионов книг на русском языке

      В Думе предложили списывать кредиты россиян на поврежденные из-за бомбежек вещи

      В Донецке избили полицейского и его жену

      Солистка «Винтаж» вспомнила о застрявших в горле во время концерта конфетти

      В США заявили о разгроме ВСУ и конце конфликта на Украине

      Володин заступился за русского философа Ильина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше