Убытки соцсети Трампа взлетели в несколько раз

Убыток соцсети Трампа Truth Social в первом квартале достиг $327 миллионов

По итогам первого квартала 2024 года социальная сеть Truth Social, принадлежащая бывшему президенту США и нынешнему кандидату на пост главы государства от Республиканской партии Дональду Трампу, получила убыток в размере 327,6 миллиона долларов. Об этом говорится в пресс-релизе управляющей компании Trump Media and Technology Group.

За весь прошлый год убыток компании составил 58 миллионов долларов, что говорит об увеличении проблем с доходами соцсети в несколько раз. При этом в платформе отказываются считать ситуацию критичной, указывая, что она делает упор на долгосрочной разработке.

Из нынешних убытков 6,3 миллиона долларов пришлось на закрытие сделки со SPAC-компанией Digital World Acquisition (необходима для выхода на биржу), а 311 миллионов — на конвертацию векселей и погашение долговых обязательств перед завершением процедуры первичного размещения акций.

В середине апреля TMTG сообщила, что хочет продать 146 миллионов акций, в том числе 114 миллионов тех, что принадлежат Трампу. Тогда котировки компании обвалились на 14 процентов, но с тех пор пошли в рост. По состоянию на 20 мая капитализация компании составляет 6,6 миллиарда долларов.

Выручка компании за первый квартал составила 770,5 тысячи долларов. Таким образом, второй квартал подряд Truth Social приносит своему владельцу менее миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Трампа опубликовал на его странице в Thruth Social предвыборное видео, где упоминается создание «единого рейха» в случае победы политика.