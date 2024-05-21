Штаб Трампа по ошибке призвал сделать США «единым рейхом»

Штаб Трампа по ошибке опубликовал на его странице видео про единый рейх

Предвыборный штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа по ошибке опубликовал на его странице в социальной сети Thruth Social предвыборное видео, где упоминается «единый рейх». Об этом сообщает газета Politico.

В частности, в выпущенном ролике рассказчик объяснял, какими станут Соединенные Штаты, если Трамп опять станет президентом. В ходе рассказа на экране дважды вспыхнул заголовок, где было написано «промышленная мощь значительно возросла благодаря созданию единого рейха».

Как выяснилось в дальнейшем, данная цитата скопирована из англоязычной статьи про Первую мировую войну в онлайн-энциклопедии «Википедия».

«Это не предвыборное видео, оно было создано случайным аккаунтом в Интернете и переопубликовано сотрудником, который явно не видел этого слова, пока президент находился в суде», — заявила пресс-секретарь кандидата Кэролайн Ливитт. Она указала, что сам Трамп находился в зале суда под одному из дел и не был в курсе произошедшего.

Ранее Трамп предложил действующему президенту США Джо Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — пригласил политика Трамп. В ответ Байден попросил организовать эту встречу.