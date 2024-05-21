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08:46, 21 мая 2024Мир

Штаб Трампа по ошибке призвал сделать США «единым рейхом»

Штаб Трампа по ошибке опубликовал на его странице видео про единый рейх

Фото: Carlos Barria / Reuters

Предвыборный штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа по ошибке опубликовал на его странице в социальной сети Thruth Social предвыборное видео, где упоминается «единый рейх». Об этом сообщает газета Politico.

В частности, в выпущенном ролике рассказчик объяснял, какими станут Соединенные Штаты, если Трамп опять станет президентом. В ходе рассказа на экране дважды вспыхнул заголовок, где было написано «промышленная мощь значительно возросла благодаря созданию единого рейха».

Как выяснилось в дальнейшем, данная цитата скопирована из англоязычной статьи про Первую мировую войну в онлайн-энциклопедии «Википедия».

«Это не предвыборное видео, оно было создано случайным аккаунтом в Интернете и переопубликовано сотрудником, который явно не видел этого слова, пока президент находился в суде», — заявила пресс-секретарь кандидата Кэролайн Ливитт. Она указала, что сам Трамп находился в зале суда под одному из дел и не был в курсе произошедшего.

Ранее Трамп предложил действующему президенту США Джо Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — пригласил политика Трамп. В ответ Байден попросил организовать эту встречу.

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      Максим Габриелян
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