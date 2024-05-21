Турист решил полетать с парашютом на пляже в Индии и не выжил

TOI: турист решил полетать с парашютом на пляже Мандви в Индии и не выжил

В Индии турист приехал на отдых с семьей, решил полетать с парашютом и не выжил. Подробностями истории поделилось издание The Times of India (TOI).

Как пишет источник, инцидент произошел 17 мая на пляже Мандви в индийском штате Гуджарат. 38-летний Балдев Сингх из города Джамшедпур отправился туда с женой и двумя детьми на пикник. По данным полиции, индиец занимался парасейлингомбез надлежащего защитного снаряжения. Во время полета он внезапно упал на землю и получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.

Отмечается, что организаторы водных развлечений сразу же скрылись с места происшествия. Позже полиция арестовала промоутера спортивной компании Панкаджа Бханушали и его партнера Аббаса Пара. Розыск двух их подельников продолжается. Власти временно прекратили все занятия водными видами спорта на пляже, говорится в материале.

Ранее другой индийский турист пошел с семьей на пляж на популярном курорте Гоа и не выжил после удара молнии. Мужчина сразу же потерял сознание и упал на землю без признаков жизни.

