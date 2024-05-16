Турист пошел с семьей на пляж в Гоа и не выжил после удара молнии

The Goan: турист потерял сознание и не выжил после удара молнии на пляже в Гоа

Турист пошел с семьей на пляж на популярном курорте Индии Гоа и не выжил после удара молнии. Подробностями истории поделилось местное издание The Goan.

Как пишет источник, вечером 15 мая 35-летний Ахил Виджаян из штата Керала отдыхал на пляже Мирамар со своими близкими. Внезапно на прибрежную зону обрушился сильный ливень, сопровождавшийся громом.

По данным местной полиции, когда группа людей из 7-8 человек, включая детей, поспешила к машине, в одного из них ударила молния. Уточняется, что Виджаян потерял сознание и упал на землю без признаков жизни.

В материале также говорится, что молния задела жену индийца и его друга, однако их удалось спасти.

В сентябре 2023 года молния ударила в туристов на пляже Аквила в Мексике. Жертвами стихии стали два человека, инцидент попал на видео.