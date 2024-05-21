Украинские призывники начали указывать в реестре ложные адреса проживания

Украинский журналист Бовсуновский: призывники указывают ложное место проживания

Украинские мужчины массово указывают ложные адреса проживания в электронный реестр призывников «Резерв+». Об этом заявил украинский журналист Владислав Бовсуновский на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бовсуновский прокомментировал запуск приложения «Резерв+» в связи с вступлением в силу закона о мобилизации. Он отметил, что многие призывники обходят формальные требования закона, указывая ненастоящие места проживания.

«Указал человек, что он живет в Бахмуте, возьмется ли почта оказывать услугу?» — написал журналист. При этом комментаторы подчеркнули, что для отправленной повестки это не имеет значения, поскольку она будет считаться врученной вне зависимости от получения.

Ранее кабинет министров Украины разрешил отправлять повестки по почте с середины июля. Если резервист не обновил свои данные в военкомате в течение 60 дней, ему придет повестка по адресу регистрации.