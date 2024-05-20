На Украине решили отправлять повестки по почте

Кабмин Украины: повестки о мобилизации будут отправлять по почте

С середины июля на Украине повестки о мобилизации будут отправлять призывникам по почте на адрес регистрации. Об этом пишет агентство УНИАН со ссылкой на постановление кабинета министров Украины.

В документе говорится, что если резервист не обновил свои данные в территориальном центре комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») в течение 60 дней, ему придет повестка по адресу его регистрации.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что повестка может считаться врученной, только если на ней стоит личная подпись призывника.

До этого стало известно, что Киев проводит усиленную мобилизацию из-за падения морального духа населения страны.