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16:39, 20 мая 2024Бывший СССР

На Украине решили отправлять повестки по почте

Кабмин Украины: повестки о мобилизации будут отправлять по почте

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

С середины июля на Украине повестки о мобилизации будут отправлять призывникам по почте на адрес регистрации. Об этом пишет агентство УНИАН со ссылкой на постановление кабинета министров Украины.

В документе говорится, что если резервист не обновил свои данные в территориальном центре комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») в течение 60 дней, ему придет повестка по адресу его регистрации.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что повестка может считаться врученной, только если на ней стоит личная подпись призывника.

До этого стало известно, что Киев проводит усиленную мобилизацию из-за падения морального духа населения страны.

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      Илья Таксюр
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