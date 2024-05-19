В Минобороны Украины заявили о вручении повесток только под роспись

Пресс-секретарь Минобороны Украины Лазуткин: повестки выдают только под роспись

Пресс-секретарь Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона рассказал, в каком случае повестка будет считаться врученной. Его слова приводит ТАСС.

Лазуткин сообщил, что врученной будет считаться только повестка, выданная под личную роспись. По его словам, другие варианты на данный момент не предусмотрены. «Если будут какие-либо постановления или какие-то акты, которые, так сказать, что-то меняют, тогда будем об этом говорить», — отметил он.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Повестка будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства. Также был подписан закон , разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ) некоторых категорий заключенных.