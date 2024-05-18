El Pais: Киев проводит усиленную мобилизацию из-за падения морального духа

Власти Украины вынуждены проводить усиленную мобилизацию из-за падения морального духа жителей страны. Такую причину непопулярной среди украинцев меры раскрыли журналисты издания El Pais.

«К нехватке оружия, от которой страдает Украина, следует добавить трудности Киева с поиском свежих военных. Это — результат усталости и ослабления морального духа населения, из-за которого правительство вынуждено усиливать мобилизацию», — сказано в материале.

Авторы статьи признают, что срочное подкрепление, отправленное Киевом на передовую, позволило временно стабилизировать фронт в Харьковской области. При этом они не исключают «его медленный крах».

«Сила новых атак вынудила президента Владимира Зеленского приостановить свое международное турне, в ходе которого он должен был посетить Испанию и Португалию, и поехать в Харьковскую область, где он осознал огромные трудности, с которыми сталкиваются его военные», — отметили журналисты.

Ранее стало известно о том, что украинские военные участвуют в боевых действиях более двух лет без возможности увольнения. Такая ситуация злит их. При этом власти Украины признают трудности с набором личного состава и моральным духом бойцов.