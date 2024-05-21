В Пентагоне высказались о возможности отправлять военных инструкторов на Украину

США захотели отправлять военных инструкторов на Украину после окончания СВО

В США рассматривают возможность отправки на Украину военных инструкторов после завершения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил представитель Пентагона. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время планов по отправке военных на Украину у США нет. «США рассматривают возможность возвращения военных инструкторов в Украину после завершения конфликта», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не намерены отправлять военных инструкторов на Украину. Она рассказала, что сейчас украинские военные проходят подготовку по различным направлениям, но отправка американских инструкторов на Украину не планируется.