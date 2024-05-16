США отказались отправлять военных инструкторов на Украину

Пентагон сообщил, что США не намерены отправлять военных инструкторов на Украину

США не намерены отправлять военных инструкторов на Украину. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, ее цитирует РИА Новости.

Она рассказала, что сейчас украинские военные проходят подготовку по различным направлениям, но отправка американских инструкторов на Украину не планируется. «Мне ничего не известно о такой возможности», — подчеркнула Сингх.

Ранее стало известно о работе французских военных инструкторов на территории Украины. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия располагает соответствующими данными.