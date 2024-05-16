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22:25, 16 мая 2024Мир

США отказались отправлять военных инструкторов на Украину

Пентагон сообщил, что США не намерены отправлять военных инструкторов на Украину
Сабрина Сингх

Сабрина Сингх. Фото: Joseph Clark / Dod / Globallookpress.com

США не намерены отправлять военных инструкторов на Украину. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, ее цитирует РИА Новости.

Она рассказала, что сейчас украинские военные проходят подготовку по различным направлениям, но отправка американских инструкторов на Украину не планируется. «Мне ничего не известно о такой возможности», — подчеркнула Сингх.

Ранее стало известно о работе французских военных инструкторов на территории Украины. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия располагает соответствующими данными.

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      Марина Совина
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