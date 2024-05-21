В Финляндии предложили отказаться от «царской» железнодорожной колеи

Ранне: Финляндии нужно отказаться от «царской» железнодорожной колеи из-за НАТО

Финляндии нужно отказаться от «царской» ширины железнодорожной колеи в пользу «европейской», так как это предполагает сотрудничество с НАТО, заявила министр транспорта Финляндии Лулу Ранне. Ее слова приводит издание Helsingin Sanomat.

По ее словам, Североатлантический альянс заинтересован в расширении «военной мобильности» Финляндии. Транспортная инфраструктура страны теперь будет подключена к планированию инфраструктуры НАТО, подчеркнула она.