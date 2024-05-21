Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 21 мая 2024Мир

В Финляндии предложили отказаться от «царской» железнодорожной колеи

Ранне: Финляндии нужно отказаться от «царской» железнодорожной колеи из-за НАТО

Фото: Hao Yuan / Globallookpress.com

Финляндии нужно отказаться от «царской» ширины железнодорожной колеи в пользу «европейской», так как это предполагает сотрудничество с НАТО, заявила министр транспорта Финляндии Лулу Ранне. Ее слова приводит издание Helsingin Sanomat.

По ее словам, Североатлантический альянс заинтересован в расширении «военной мобильности» Финляндии. Транспортная инфраструктура страны теперь будет подключена к планированию инфраструктуры НАТО, подчеркнула она.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Выдающийся российский ученый получил 14 лет колонии за госизмену. В его деле может быть замешан Китай

      Россиянину дали 14 лет за сексуальное насилие над двумя маленькими девочками

      В Финляндии предложили отказаться от «царской» железнодорожной колеи

      На Украине депутаты заблокировали трибуну и сорвали заседание Рады

      В Бельгии построят мегафабрику по производству спутников

      Прогноз сбора пшеницы в России понизили из-за непогоды

      Российского боксера заподозрили в создании банды нападавших на людей подростков

      Чемпион мира по футболу завершит карьеру после Евро-2024

      Российский футболист выразил готовность отказаться от гражданства Украины

      Мишустин раскритиковал возрожденную Volga из-за китайского руля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше