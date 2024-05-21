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22:01, 21 мая 2024Экономика

В Госдуме пообещали ответить ЕС на изъятие доходов от российских активов

Депутат Слуцкий: Москва ответит ЕС на изъятие доходов от российских активов

Фото: Pixabay

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал намерение западных государств изъять доходы от российских активов, замороженных в Евросоюзе. Он пообещал, что Москва ответит на данные действия.

«Коллективный Запад вновь отрывает "ящик Пандоры", бандитским образом направляя украденную прибыль от российских активов для вооружения террористического режима узурпатора Зеленского», — написал депутат.

По его словам, Россия обязательно даст свой ответ, который окажется чувствительным для европейских стран. Слуцкий подчеркнул, что Евросоюз «порвал в клочья» западное право частной собственности, а также лишился доверия инвесторов.

Ранее стало известно, что первое изъятие доходов от российских активов, замороженных в Евросоюзе, состоится в июле, а в дальнейшем будет происходить два раза в год.

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      Марина Совина
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