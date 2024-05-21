Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:24, 21 мая 2024Экономика

В Госдуме предложили продлить декретные выплаты

В Госдуме предложили продлить декретные выплаты при рождении второго ребенка

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Госдуме предложили продлить декретные выплаты при рождении второго ребенка. Соответствующий законопроект направила на заключение в кабмин фракция партии «Новые люди», сообщает РИА Новости.

Документ предполагает продление периода декретных выплат при рождении второго ребенка до достижения им возраста трех лет. «Таким образом, максимальный общий срок период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит четыре с половиной года», — отметили авторы инициативы в пояснительной записке.

Парламентарии подчеркнули, что в России ежегодно снижается коэффициент рождаемости — в 2020 году он составлял 1,51, а к 2023 году снизился до 1,41. Принятие закона поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и создаст более благоприятные условия для воспитания детей, считают авторы документа.

В декабре 2023 года Совет Федерации одобрил законопроекты, гарантирующие сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного возвращения на работу отца или матери. Ранее такая возможность была доступна, только если получатель льготы в указанный срок не выходил на работу, трудился на полставки или на дому.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме сменили главу комитета по делам национальностей. Занимавший пост депутат со скандалом засудил ветерана СВО

      В Конгрессе США назвали Зеленского диктатором из-за отмены выборов

      Мощная турбулентность покалечила десятки пассажиров летевшего в Азию самолета

      Домохозяйкам назвали способ очистить микроволновку без химии

      Британский генерал признал неспособность отразить удар российских ракет

      «Положенец» и сотрудник российской колонии попали под следствие по делу об АУЕ

      В здании Конгресса США нашли кокаин

      Старший сын Кадырова второй раз за полгода стал министром

      Свиные сердца пересадили людям с мертвым мозгом

      В «Укрэнерго» допустили более масштабные отключения света летом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше