В Госдуме предложили продлить декретные выплаты при рождении второго ребенка

В Госдуме предложили продлить декретные выплаты при рождении второго ребенка. Соответствующий законопроект направила на заключение в кабмин фракция партии «Новые люди», сообщает РИА Новости.

Документ предполагает продление периода декретных выплат при рождении второго ребенка до достижения им возраста трех лет. «Таким образом, максимальный общий срок период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит четыре с половиной года», — отметили авторы инициативы в пояснительной записке.

Парламентарии подчеркнули, что в России ежегодно снижается коэффициент рождаемости — в 2020 году он составлял 1,51, а к 2023 году снизился до 1,41. Принятие закона поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и создаст более благоприятные условия для воспитания детей, считают авторы документа.

В декабре 2023 года Совет Федерации одобрил законопроекты, гарантирующие сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного возвращения на работу отца или матери. Ранее такая возможность была доступна, только если получатель льготы в указанный срок не выходил на работу, трудился на полставки или на дому.