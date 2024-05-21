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11:29, 21 мая 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили о переброске бойцов ВСУ на другое направление

Барбашов: ВСУ перебрасывают бойцов из Херсонской области на другое направление

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают бойцов из подконтрольной Киеву части Херсонской области на другое направление. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, передает ТАСС.

«Жители Снигиревского района отмечают, что в последние дни резко уменьшилось присутствие военнослужащих ВСУ на улицах, в магазинах», — рассказал Барбашов. По его словам, это говорит о переброске украинских военных со второй линии обороны на другое — скорее всего, харьковское — направление.

Депутат добавил, что передислокация сил с критических направлений может указывать на отсутствие тыловых резервов ВСУ. Барбашов уточнил, что это может свидетельствовать о завышении Киевом данных о численности украинских военнослужащих.

Ранее стало известно о панике в офисе Зеленского в связи с продвижением российских военных в Харьковской области. По словам киевского политолога Константина Бондаренко, руководство Украины не готовилось к наступлению Российской армии на данном направлении.

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      Екатерина Грищенко
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