В Киеве желающим служить в ВСУ заключенным пригрозили дополнительным сроком

Минюст Украины: дезертировавшим из ВСУ заключенным грозит до десяти лет тюрьмы

В Киеве заключенным, желающим служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ), пригрозили дополнительным сроком. Его могут назначить дезертировавшим из украинской армии бойцам, передает агентство УНИАН со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Елену Высоцкую.

Представитель Минюста страны уточнила, что закон предусматривает привлечение к ответственности в случае, если оказавшийся на свободе экс-заключенный вместо отправки на фронт решит сбежать. По ее словам, нарушителю будет грозить от пяти до десяти лет тюрьмы.

«Поэтому все, кто хочет спекулировать на этой теме, могут попасть под дополнительную ответственность и присоединить к своим предыдущим срокам еще до десяти лет лишения свободы», — отметила Высоцкая.

Она добавила, что учреждения лишения свободы будут предварительно оценивать риски повторного совершения преступления каждым из заключенных, рассчитывающих на условно-досрочное освобождение.

Высоцкая также назвала число осужденных, пожелавших вступить в ВСУ. По ее словам, соответствующие заявления подали более трех тысяч человек.