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03:10, 21 мая 2024Мир

В Конгрессе США забили тревогу из-за угрозы отказа от доллара

Конгрессмен Мэсси: инфляция вынуждает мировые страны отказываться от доллара

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Растущая инфляция вынуждает мировые страны отказываться от доллара. Об этом заявил член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, угрозу создает девальвация американской валюты. Из-за этого происходит обесценивание денег, которое становится испытанием как для США, так и для всего мира.

«Миру наскучивает, что им так пользуются, и, когда они начнут прибегать к альтернативным валютам или будут хранить капитал в собственных суверенных фондах, тогда нам больше некого будет использовать, кроме как собственных граждан», — забил тревогу Мэсси.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что юань пока нельзя рассматривать в качестве замены доллару в статусе главной мировой валюты, потому что непреодолимым препятствием является его неконвертируемость.

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      Евгений Силаев
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