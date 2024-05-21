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12:19, 21 мая 2024Бывший СССР

В Кремле оценили влияние поставок вооружений Киеву на ситуацию на фронте

Песков: ритмичность поставок вооружений Киеву не изменит ситуацию на фронте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве растет понимание того, что восстановление ритмичности поставок вооружений не изменит ситуацию на фронте. Влияние западной помощи на ход боевых действий оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Растет понимание того, что даже если ритмичность поставки продукции военного назначения будет восстановлена каким-то образом, она все равно не позволит украинским силам как-то поменять динамику на фронтах», — сказал он.

По словам Пескова, такое положение вещей «не добавляет уверенности и взвешенности» в рассуждениях представителей Киева.

В понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад в том, что каждое их решение по предоставлению военной помощи Киеву принимается с опозданием на год. По его словам, западные политики тратят слишком много времени на обсуждение военной помощи

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      Александр Курбатов
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