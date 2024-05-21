В Москве на видео сняли гейзер высотой в семь этажей

Москвичи радуются зрелищному прорыву трубы у здания на юго-востоке

Во дворе одного из домов Москвы прорвало трубу, и из-под земли забил гейзер высотой в семь этажей. Фонтан сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».

Инцидент произошел у здания на улице Новомарьинской на юго-востоке столицы. Потоками воды затопило дорогу вдоль многоэтажного здания. На кадрах видно, как москвичи радуются зрелищному прорыву трубы. Два молодых человека представили, что находятся на Камчатке.

Сейчас напор воды уже утих, на месте работает аварийная служба.

Ранее в Сочи из-под земли забил многометровый фекальный гейзер. Фонтан из воды с нечистотами возник из-за прорыва трубы на улице Фадеева, в микрорайоне Мамайка. По словам очевидцев, рабочие рыли землю и задели трубу.

На кадрах можно было заметить, как струя поднималась выше четырехэтажного здания. От воды исходит неприятный запах, жидкость стекает вниз по автомобильным дорогам.