Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:35, 21 мая 2024Россия

В Москве загорелся торговый центр

В торговом центре на севере Москвы начался пожар

Кадр: Telegram-канал SHOT

В торговом центре (ТЦ) на севере Москвы начался пожар. О ЧП в районе Бибирево сообщает Telegram-канал Shot.

На опубликованных Telegram-каналом «Бибирево» кадрах видно столб черного дым, поднимающийся в небо над ТЦ.

По данным Shot, очаг возгорания находился в магазине «Смешные цены». Telegram-канал «Москва с огоньком» со ссылкой на МЧС России сообщает, что в ТЦ воспламенились товары и добавляет, что пожал уже удалось локализовать. Сведений о пострадавших нет.

Ранее в Ногинске произошел пожар в здании швейной фабрики. Затем огонь перекинулся на складское помещение на первом этаже. В тушении пожара были задействованы 32 специалиста и 8 единиц техники.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Как отнеслись к статусу украинского главы в ООН?

      Заказавшая расправу над Ниной Кузьминой россиянка пойдет под суд

      Контракт 13-летнего Лионеля Месси на салфетке продали за 88 миллионов рублей

      Уровень легитимности Зеленского оценили

      Еще одна пара российских фигуристов сменит гражданство

      Россияне получат возможность устанавливать самозапрет на продажу жилья

      В Москве загорелся торговый центр

      Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

      Солдат изнасиловал туристку в Греции и подал на нее в суд

      Власти Великобритании объявили «день позора» из-за скандала с ВИЧ. Пациентам годами переливали зараженную кровь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше