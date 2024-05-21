В Москве загорелся торговый центр

В торговом центре на севере Москвы начался пожар

В торговом центре (ТЦ) на севере Москвы начался пожар. О ЧП в районе Бибирево сообщает Telegram-канал Shot.

На опубликованных Telegram-каналом «Бибирево» кадрах видно столб черного дым, поднимающийся в небо над ТЦ.

По данным Shot, очаг возгорания находился в магазине «Смешные цены». Telegram-канал «Москва с огоньком» со ссылкой на МЧС России сообщает, что в ТЦ воспламенились товары и добавляет, что пожал уже удалось локализовать. Сведений о пострадавших нет.

Ранее в Ногинске произошел пожар в здании швейной фабрики. Затем огонь перекинулся на складское помещение на первом этаже. В тушении пожара были задействованы 32 специалиста и 8 единиц техники.