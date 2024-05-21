Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:12, 21 мая 2024Россия

Под Москвой произошел мощный пожар на фабрике

В подмосковном Ногинске ликвидировали открытое горение на швейной фабрике
СюжетПожары в России

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В подмосковном Ногинске пожарные ликвидировали открытое горение на швейной фабрике, где произошел мощный пожар. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

Площадь пожара составила 3,6 тысячи квадратных метров. Других подробностей в министерстве не привели.

Пожар в Ногинске начался с кровли швейной фабрики вечером в понедельник, 20 мая. Затем огонь перекинулся на складское помещение на первом этаже. В тушении пожара были задействованы 32 специалиста и 8 единиц техники.

Мощный пожар ранее произошел в подмосковном городе Наро-Фоминск, где загорелись складские здания. Огонь охватил склад, где хранится поликарбонат.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать арест. Они находятся в СИЗО с марта

      Участникам досрочного ЕГЭ разрешили пересдать один из предметов

      Обвиняемого в мошенничестве на миллиарды бизнесмена попросили поместить в СИЗО

      В России захотели узаконить использование подержанных автозапчастей

      В Великобритании подняли вопрос о ситуации в Харьковской области

      Мужчина узнал об измене жены и лишил ее секса на два года

      Иностранец побывал в Калининграде и описал его фразой «оказался в Голландии»

      Беспилотник ВСУ пытался ударить по российскому региону

      Сунак публично извинился перед британцами

      Российского пятиклассника задержали за рулем машины по пути в баню

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше