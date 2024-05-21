Под Москвой произошел мощный пожар на фабрике

В подмосковном Ногинске ликвидировали открытое горение на швейной фабрике

В подмосковном Ногинске пожарные ликвидировали открытое горение на швейной фабрике, где произошел мощный пожар. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

Площадь пожара составила 3,6 тысячи квадратных метров. Других подробностей в министерстве не привели.

Пожар в Ногинске начался с кровли швейной фабрики вечером в понедельник, 20 мая. Затем огонь перекинулся на складское помещение на первом этаже. В тушении пожара были задействованы 32 специалиста и 8 единиц техники.

Мощный пожар ранее произошел в подмосковном городе Наро-Фоминск, где загорелись складские здания. Огонь охватил склад, где хранится поликарбонат.