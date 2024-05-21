69-я параллель
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21:07, 21 мая 202469-я параллель

В нескольких регионах России резко выросло число вакансий

Число вакансий в российской Арктике выросло почти в полтора раза

Число вакансий в нескольких регионах России — в арктической зоне страны — выросло почти в полтора раза. Об этом сообщает портал Газета.RU.

Как утверждает издание со ссылкой на российский сервис подбора вакансий, число свободных рабочих мест в арктических субъектах России выросло на 46 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

Как отметили представители сервиса, изучившего состояние рынка труда в полярной зоне, такая ситуация выгодна для жителей Арктики. «Для местного населения открываются большие карьерные возможности: спрос на персонал ярко выражен, и трудоустройство может идти быстрее и проще», — приводит издание сообщение исследователей.

Отмечается, что одни из самых высокооплачиваемых вакансий — в Красноярском крае и Якутии. В первом субъекте ищут системного аналитика с зарплатой в 300 тысяч рублей, а в республике Саха — геолога, которому будут платить 185 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области впервые за 33 года зафиксировали прирост населения.

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      Марк Леонов
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