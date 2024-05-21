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20:55, 21 мая 2024Бывший СССР

На Украине предсказали повышение цен на электроэнергию в два раза

Депутат Рады Гриб: тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти в два раза

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти в два раза. Повышение цен на электричество предсказала председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергобезопасности Виктория Гриб, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Я слышу разные цифры. Все будет зависеть от того, какое решение примет непосредственно наш регулятор энергетический, НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — прим. «Ленты.ру») (...) Я слышу, что может даже в два раза быть повышен тариф», — заявила депутат.

Она пояснила, что размер повышения цен будет зависеть от состояния, в котором находится энергетической контур Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать проект постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Он подчеркнул, что украинская энергосистема не справляется с объемами потребления даже с помощью импорта электроэнергии.

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      Глеб Палехов
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