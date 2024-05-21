В России оценили ситуацию на Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев: ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находится под абсолютным контролем. Обстановку на объекте оценил Глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

При этом он напомнил, что ЗАЭС находится в зоне боевых действий. По словам Лихачева, представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) регулярно фиксируют взрывы и штурмовые воздействия на станции.

«Конечно же, легче не становится. Но благодаря слаженной работе в первую очередь персонала и представителей МАГАТЭ мы еще раз можем заявить, что ситуация на станции находится под абсолютным контролем», — рассказал он.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается тревожной и очень хрупкой. Он указал, что около ЗАЭС есть военная активность, и напомнил, что один из эпизодов на объекте снова привел его в Совет Безопасности ООН.