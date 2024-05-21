В России подростки избили мальчика и заставили его жевать свои трусы

В Татарстане подростки избили школьника и унизили его, записав это на видео

В городе Салавате Республики Татарстан подростки избили и унизили мальчика из-за сделанного одному из них замечания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Одному из подростков не понравилось, когда сверстник сделал ему замечание. Он оттащил мальчика к лесу, где к ним присоединились еще четверо детей в возрасте от 12 до 15 лет. Там мальчика избили. Затем ему приказали раздеться, после чего на школьника помочились. Помимо этого, его заставили жевать свои трусы. В это время девочки снимали происходящее на видео.

Полиция установила всех участников издевательств, ими оказались ученики трех местных школ. Двое из них уже состоят на учете за совершение правонарушения.

Ранее в Подмосковье школьник жестоко избил сверстника. После того как мать пострадавшего написала заявление в полицию, об избиениях заявили родители еще нескольких детей. Выяснилось, что агрессию в отношении других детей проявлял десятилетний сын мэра города.