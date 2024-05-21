В России поступили в продажу перелицованные в Санкт-Петербурге автомобили

«Прагматика»: российские дилеры получили автомобили Xcite X-Cross 7

Российские дилеры получили кроссоверы Xcite X-Cross 7. Автомобили российского бренда, представляющие собой перелицованные Chery Tiggo 7 Pro, поступили в продажу в автосалонах Санкт-Петербурга, со ссылкой на коммерческого директора дилерской сети «Прагматика» Александра Шапринского сообщает газета «Известия».

Автомобили можно приобрести во всех цветах и двух доступных комплектациях. Официальный старт продаж назначен на 21 мая.

«Первые автовозы уже разгружены. Например, автосалон на Парнасе одним из первых получил новые автомобили — он находится в 15 минутах от завода, где выпускаются данные машины. В настоящий момент идет подготовка новых "горячих" автомобилей к продаже», — заявил Шапринский.

«Автозавод Санкт-Петербург», работающий на бывшей площадке Nissan, представил автомобиль Xcite X-Cross7 в марте 2024 года. Первоначально кроссовер, оснащенный бензиновым двигателем мощностью 147 лошадиных сил, собирались продавать уже в апреле.

X-Cross 7 способен разогнаться с места до 100 километров в час за 9,8 секунды, ее максимальная скорость составит 186 километров в час. Кроссовера оснащен 18-дюймовыми колесами, «зимним пакетом», семидюймовой приборной панелью, мультимедиа-экраном диагональю 10,25 дюйма, сенсорной панелью для управления климат-контролем. Предприятие намерено выпустить до 25 тысяч автомобилей до конца года.

