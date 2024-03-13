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10:43, 13 марта 2024Экономика

Бывший завод Nissan в Петербурге назвал срок начала продаж своего кроссовера

«Автозавод Санкт-Петербург» запустит продажи Xcite X-Cross 7 в апреле

Фото: РИА Новости

«Автозавод Санкт-Петербург», работающий на бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге, представил первую собственную разработку — автомобиль Xcite X-Cross7, сообщает ТАСС.

Отмечается, что кроссовер, оснащенный бензиновым двигателем мощностью 147 лошадиных сил, начнут продавать уже в апреле. Тогда же назовут и его цену.

Машина способна разогнаться с места до 100 километров в час за 9,8 секунды, ее максимальная скорость составит 186 километров в час. О запуске производства авто стало известно в начале года. Отмечалось, что прототипами для XCITE могут стать китайские Chery Tiggo 7.

Как писало РБК, переданное «АвтоВАЗу» предприятие вновь вернулось в собственность подведомственного Минпромторгу Государственного автомобильного и автомоторного института «НАМИ», который ранее приобрел его у японского автопроизводителя с опционом обратного выкупа в течение шести лет. Одним из дальнейших вариантов развития событий называли передачу завода китайской стороне в оперативное управление.

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      Дмитрий Воронин
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