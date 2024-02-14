Назван новый собственник экс-завода Nissan в Петербурге

РБК: бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге вернулся в госсобственность

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который около года назад был передан «АвтоВАЗу», вновь вернулся в собственность подведомственного Минпромторгу Государственного автомобильного и автомоторного института «НАМИ», пишет РБК.

По данным журналистов, решение о передаче предприятия государственному институту было принято на фоне имеющихся санкционных рисков. Именно «НАМИ» ранее приобрел завод у японского автопроизводителя за символическую цену с опционом обратного выкупа в течение шести лет.

«Мы его обратно отдали государству. Теперь это самостоятельная единица заводская», — сказал вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин. Концерн сейчас «с новым китайским партнером Chery готовит завод к перезапуску», уточнил источник издания, отметивший, что одним из дальнейших вариантов развития событий называют передачу завода китайской стороне в оперативное управление.

О том, что машины Chery Tiggo 7 могут стать прототипами производимых на заводе в Петербурге ранее уже сообщали СМИ. О запуске производства на бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге стало известно 30 января. Подробности о первой модели под новым брендом https://lenta.ru/news/2024/01/30/brand/ раскрыть в конце февраля.