В России связали смерть президента Ирана с санкциями США

Политолог Марков связал смерть президента Ирана Раиси с санкциями США

Российский политолог Сергей Марков связал смерть президента Ирана Эбрахима Раиси с санкциями США. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

По его мнению, Раиси погубило слишком хорошее отношение Ирана к Америке. Кроме того, Марков допустил, что Иран чересчур уважал США.

«Поэтому он летел на американском вертолете. Но из-за санкций американская авиатехника обслуживается не по правилам. Если бы руководство Ирана летало на вертолете из России или Китая, то катастрофы возможно и не случилось бы», — написал он.

До этого издание Politico в своем материале предположило, что США опасаются обвинений Ирана в крушении вертолета Раиси.

По словам собеседников издания, в Вашингтоне пристально следили за ходом поисково-спасательной операции. Они были напуганы тем, что трагедия и возможные обвинения в адрес США или Израиля могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке вплоть до третьей мировой войны.

Об авиакатастрофе с вертолетом президента Ирана стало известно 19 мая. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.