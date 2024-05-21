В России выросли штрафы за низкое качество ЖКУ

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за низкое качество ЖКУ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение требований к качеству коммунальных услуг (ЖКУ) для ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение штраф вырастет для должностных лиц до 10-30 тысяч рублей, юридических лиц — до 50-100 тысяч.

Ранее во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) предложили добавить новую строку в платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — о добровольном страховании жилья. Это поможет удешевить процесс добровольного страхования, уверены в ВСС.