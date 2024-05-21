Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 21 мая 2024Россия

В российском регионе отправили бездомных на СВО

Якутский омбудсмен Гурьева сообщила об отправке в зону СВО 19 бездомных

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Из Якутии в зону проведения специальной военной операции (СВО) отправили 19 мужчин без определенного места жительства. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека по российскому региону Сардана Гурьева, чьи слова приводит SakhaDay.

Омбудсмен заявила об этом во время акции «Измени жизнь». По ее словам, бездомных отправили на СВО в 2023 году.

«Ты патриот, ты получаешь паспорт, чем ты можешь оказать помощь стране в трудную минуту? По данным НКО Якутии в 2023 году 19 человек пошли защищать интересы Родины на СВО», — сказала она.

Гурьева также отметила, что подобное говорит об изменении сознания людей с точки зрения укрепления духа и защиты страны.

В апреле 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) захотели отправлять бездомных собак в зону проведения спецоперации. Предложение дрессировать собак для отправки в зону боевых действий ранее высказала кинолог из ХМАО Ольга Колмогорова. В свою очередь в департаменте внутренней политики региона выразили готовность оказать содействие.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль прокомментировал обстрелы спальных районов в приграничье

      В Кремле оценили влияние поставок вооружений Киеву на ситуацию на фронте

      Россиянам раскрыли способ защитить жилье от мошенников

      Зеленского уличили в мобилизации «для галочки»

      Экс-министр обороны Украины заявил об отсутствии стратегии для победы

      Отец бежавшей от родни чеченки впервые прокомментировал обвинения в ее избиении

      В Антидопинговом агентстве США ответили на обвинения в лицемерии и клевете

      В США назвали условие для окончания конфликта на Украине

      Виктория Боня показала голую грудь в прямом эфире

      В российском регионе отправили бездомных на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше