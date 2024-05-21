В российском регионе отправили бездомных на СВО

Якутский омбудсмен Гурьева сообщила об отправке в зону СВО 19 бездомных

Из Якутии в зону проведения специальной военной операции (СВО) отправили 19 мужчин без определенного места жительства. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека по российскому региону Сардана Гурьева, чьи слова приводит SakhaDay.

Омбудсмен заявила об этом во время акции «Измени жизнь». По ее словам, бездомных отправили на СВО в 2023 году.

«Ты патриот, ты получаешь паспорт, чем ты можешь оказать помощь стране в трудную минуту? По данным НКО Якутии в 2023 году 19 человек пошли защищать интересы Родины на СВО», — сказала она.

Гурьева также отметила, что подобное говорит об изменении сознания людей с точки зрения укрепления духа и защиты страны.

В апреле 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) захотели отправлять бездомных собак в зону проведения спецоперации. Предложение дрессировать собак для отправки в зону боевых действий ранее высказала кинолог из ХМАО Ольга Колмогорова. В свою очередь в департаменте внутренней политики региона выразили готовность оказать содействие.