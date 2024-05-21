В российском регионе запускали сирену ракетной опасности

Гладков: сирена ракетной опасности отменена в Белгороде и Белгородском районе

В ночь на 21 мая, около 00:06, в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — предупредил губернатор российского региона. Он обратился к жителям с просьбой укрыться в помещениях со сплошными стенами (в коридоре, уборной, кладовке). Людей, которые находятся на улице, он призвал спуститься в укрытия.

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области был отменен спустя 10 минут.

Ранее Минобороны России сообщило, что 20 мая в небе над Белгородской областью были сбиты шесть украинских беспилотников. Для удара по российской территории Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотники самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.