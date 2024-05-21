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09:25, 21 мая 2024Мир

В США предсказали борьбу за власть в Иране после крушения вертолета президента

The Hill: уход из жизни президента Раиси приведет к борьбе за власть в Иране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Уход из жизни президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета приведет к борьбе за власть в Иране, включая титул высшего руководителя страны, который сейчас занимает аятолла Али Хаменеи. Об этом сообщает газета The Hill.

«Произошедшее повышает вероятность возобновления борьбы за эту должность [президента]. Однако наиболее вероятной является тихая конкуренция внутри государственного аппарата принуждения, включая Корпус стражей исламской революции, военные и разведывательные деятели конкурируют за преимущество», — приводит издание слова директора ближневосточной программы Центра стратегических и международных исследований Джона Альтермана.

Как отмечают авторы материала, одной из наиболее популярных теорий являются слухи о политических амбициях сына Али Хаменеи Моджтабы Хаменеи. Однако Альтерман подчеркнул, что Исламской Республике «существует глубокое сопротивление наследованию власти» и не стоит преувеличивать подобные возможности.

Ранее газета Politico сообщала, что консервативная повестка Раиси, когда он был президентом могла говорить о его амбициях на дальнейшее становление верховным лидером Ирана. При этом итоги правления вызывали у политической элиты сомнения в его компетентности как президента.

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      Максим Габриелян
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