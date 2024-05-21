В США заявили о превосходстве Су-57

Newsweek: российский истребитель Су-57 превосходит F-16

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 превосходит истребители четвертого поколения F-16, которые Запад планирует поставить Украине, что снижает их потенциальную ценность для Киева. Об этом заявили в публикации американского издания Newsweek.

«В то время как F-16 обеспечит надежность и универсальность для обороны Украины, усовершенствованные возможности низкой радиолокационной заметности Су-57 бросают серьезный вызов», — пишет издание.

Отмечается, что российский самолет может нести различное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а дальность полета Су-57 составляет более четырех тысяч километров. Также самолет может обмениваться данными с наземными радарами, что дает ему преимущество над F-16.

Ранее в мае издание Defence Blog писало, что Воздушно-космические силы России стали чаще применять истребители Су-57 для нанесения ударов по целям на Украине. Эти самолеты несут крылатые ракеты Х-69 с дальностью 290 километров, которые называют ответом на немецкие Taurus.