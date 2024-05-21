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17:11, 21 мая 2024Мир

В США заявили о разгроме ВСУ и конце конфликта на Украине

Полковник Макгрегор: конфликт на Украине закончен, в ВСУ больше некому воевать

Фото: Andrii Marienko / AP

Конфликт на Украине закончен, поскольку в Вооруженных силах Украины (ВСУ) больше некому воевать. О разгроме украинской армии и конце конфликта заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Пора прекращать. Эта война окончена. Нет смысла задаваться вопросом о победе России. Самым гуманным решением для Вашингтона или Лондона будет просто сказать "хватит"», — сказал эксперт.

По его словам, украинской армии прежде всего не хватает квалифицированных кадров для использования западной военной техники. Кроме того, ряды ВСУ не пополняются новыми людьми, а обучить новичков в такие сжатые сроки затруднительно.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ВСУ отправили последние резервы под Харьков, однако это не позволяет изменить ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что украинские силы находятся в состоянии истощения.

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      Семен Александров
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