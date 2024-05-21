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14:33, 21 мая 2024Мир

В США заявили об отправке последних резервов ВСУ под Харьков

Экс-разведчик Риттер: Украина отправила последние резервы под Харьков
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Alex Babenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили последние резервы под Харьков, однако это не позволяет изменить ситуацию на поле боя. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на Rumble-канале Scott Ritter/U.S. Tour of Duty.

«Хотя украинцы и перебросили свои последние оставшиеся резервы в эту зону, не похоже, что у них получается остановить русских», — рассказал военный аналитик.

Риттер также подчеркнул, что украинские силы находятся в состоянии истощения. По его мнению, данный факт осложняется отсутствием у ВСУ серьезных оборонительных линий под Харьковом.

Ранее Риттер заявил, что дополнительная помощь западных стран Украине не поможет ей провести новое контрнаступление. Он также исключил возможность продвижения ВСУ даже при гипотетическом участии войск НАТО.

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      Максим Габриелян
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