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08:09, 18 мая 2024Мир

В США исключили новое контрнаступление Украины

Экс-разведчик США Риттер исключил контрнаступление ВСУ даже с помощью Запада

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что дополнительная помощь западных стран Украине не поможет ей провести новое контрнаступление. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Риттер исключил контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже с помощью Запада и подчеркнул, что ему интересно наблюдать, как западные издания открывают для себя реальное положение на поле боя. В частности, журналисты до сих пор верят, что текущую ситуацию возможно изменить.

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«Они говорят, что если Запад просто предоставит Украине достаточно помощи, то Украина сможет вернуться к удержанию рубежа и, возможно, даже к проведению будущего контрнаступления. Это не так», — заключил экс-разведчик.

Ранее Риттер заявил, что Россия вскоре достигнет цели по демилитаризации Украины. По его мнению, Москва обладает стратегическим преимуществом, которое использует в полной мере.

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      Марина Совина
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