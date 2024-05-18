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06:59, 18 мая 2024Мир

В США оценили сроки демилитаризации Украины Россией

Экс-разведчик США Риттер: Россия вскоре достигнет цели по демилитаризации Киева

Фото: Unsplash

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер предположил, когда Россия добьется своей цели по полной демилитаризации Украины. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Риттер оценил сроки демилитаризации Украины и подчеркнул, что Россия вскоре достигнет этой цели. По его мнению, российские военные действуют на результат. Кроме того, Москва обладает стратегическим преимуществом, которое использует в полной мере.

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«Украинская армия будет продолжать распадаться. К сожалению, это тот путь, который выбрало руководство Украины, и это тот путь, по которому Россия будет идти до тех пор, пока не одержит победу», — отметил экс-разведчик.

Ранее Риттер назвал президента России Владимира Путина самым уважаемым в мире лидером. Военный подчеркнул, что страна является крупным игроком на мировой арене.

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      Марина Совина
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