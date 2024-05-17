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22:39, 17 мая 2024Мир

В США назвали Путина самым уважаемым в мире лидером

Экс-разведчик США Риттер назвал Путина самым уважаемым в мире лидером
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер высоко оценил положение президента России Владимира Путина на мировой арене. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Риттер назвал Путина самым уважаемым в мире лидером с точки зрения глобальной аудитории. Экс-разведчик подчеркнул, что Россия является крупным игроком на мировой арене. Страна объединилась с Китаем и Индией, она также пользуется поддержкой Глобального Юга.

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«Россия является одним из основных членов БРИКС. В этом году саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре. Это будет событие, которое потрясет весь мир», — отметил он.

Военный добавил, что главу МИД России Сергея Лаврова всегда приветливо встречают в мире во время его зарубежных поездок. По мнению Риттера, люди хотят слушать министра, поскольку Москва — значимый игрок на глобальной арене.

Ранее Риттер заявил, что Россия достигла своей цели по уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации. Он подчеркнул, что российские военные смогли нанести удар не только по ВСУ, но и по НАТО, которая вложила сотни миллиардов долларов в помощь Киеву.

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      Марина Совина
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