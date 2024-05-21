Виктория Боня показала голую грудь в прямом эфире

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня обнажила грудь в прямом эфире с визажистом Сердаром Камбаровым в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» пришла в офис указанного мастера, который впоследствии сделал ей макияж. При этом на размещенных кадрах (в настоящее время они удалены) знаменитость предстала в серой толстовке с надписью, бежевых легинсах и высоких белых носках.

В свою очередь, когда зрители попросили инфлюэнсершу показать ее наряд более детально, она приподняла кофту и продемонстрировала голый бюст.

Ранее в мае бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась топлес в ванне и показала видео фанатам.