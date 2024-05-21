Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:07, 21 мая 2024Ценности

Виктория Боня показала голую грудь в прямом эфире

Кадр: Любовь Савенко / YouTube

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня обнажила грудь в прямом эфире с визажистом Сердаром Камбаровым в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» пришла в офис указанного мастера, который впоследствии сделал ей макияж. При этом на размещенных кадрах (в настоящее время они удалены) знаменитость предстала в серой толстовке с надписью, бежевых легинсах и высоких белых носках.

В свою очередь, когда зрители попросили инфлюэнсершу показать ее наряд более детально, она приподняла кофту и продемонстрировала голый бюст.

Ранее в мае бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась топлес в ванне и показала видео фанатам.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль прокомментировал обстрелы спальных районов в приграничье

      Кристина Асмус опубликовала фото после кардинальной смены имиджа

      Администрация больницы рассказала новые подробности о состоянии премьера Фицо

      Продюсер «Пиратов Карибского моря» раскрыл судьбу спин-оффа с Марго Робби

      В Израиле побили мировой рекорд по продолжительности серии пенальти

      Песков ответил на вопрос об участии Путина в церемонии похорон Раиси

      Стас Михайлов объяснил сокращение количества гастролей

      Песков назвал любопытной реакцию США на решение МУС по аресту Нетаньяху

      Жилые дома и машины попали под удар дронов ВСУ в российском регионе

      Украина не выразила соболезнований из-за падения вертолета с президентом Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше