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18:01, 21 мая 2024Мир

Во Франции рассказали об экспресс-курсе для украинцев по применению САУ Caesar

Le Point: 45 украинцев прошли во Франции экспресс-курс по применению САУ Caesar
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

45 украинцев прошли во Франции экспресс-курс по применению самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом сообщил журнал Le Point со ссылкой на инструкторов, проводивших обучение.

Отмечается, что украинские военные тренировались обслуживать гаубицы и управлять ими, а также отрабатывали скорость и точность стрельбы. Кроме того, 17 из приехавших на обучение человек уже имели опыт применения этого типа вооружения в ходе боевых действий на Украине.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж обратился к властям с требованием снять запрет для Вооруженных сил Украины наносить по территории России удары французским оружием. По словам политика, Париж должен дать соответствующее разрешение, последовав примеру Лондона.

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      Семен Александров
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