Во Львовской области инвалидку задержали за заключение фиктивного брака

Во Львовской области инвалидку задержали за фиктивный брак для выезда мужчины

Во Львовской области инвалидку задержали по подозрению в заключении фиктивного брака ради получения разрешения на выезд за границу для мужчины. Об этом в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как следует из публикации, женщина была арестована при получении 5 тысяч долларов в качестве предполагаемого вознаграждения за свои услуги. Мужчину, который оплатил услугу, задержать не удалось, он успешно покинул страну.

В соответствии с новым законом о мобилизации, военнообязанные мужчины на Украине имеют право выехать из страны в случае, если сопровождают супругу-инвалида, которой необходимо пройти лечение за рубежом.

Ранее украинский ветеран-инвалид рассказал, что Киев бросает ветеранов Вооруженных сил Украины на произвол судьбы. По словам экс-военнослужащего, из-за ранения спинного мозга ему необходим нейростимулятор, который стоит 17 тысяч евро, но государство не собирается помогать ему.