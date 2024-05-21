Водителям раскрыли три способа сэкономить на бензине

Автоэксперт Колодочкин: сэкономить на бензине поможет особый стиль езды

Сэкономить на бензине водителям поможет особый стиль езды. Этот и два других способа сократить расходы на топливо раскрыл россиянам автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Рецепт прост: не выкручивать мотор наизнанку, разгоняясь до 150 километров в час, и избегать излишних резких разгонов и торможений», — рассказал специалист. Если так передвигаться по платной трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга, расход топлива получится сократить почти в полтора раза.

Другой способ — уменьшить число ненужных поездок. До магазинов и других локаций, которые находятся недалеко, лучше не ездить на машине, пояснил Колодочкин. Третий способ экономии на бензине — выбрать оптимальные маршрут и время поездки. Например, для прогулок в выходные из Москвы лучше выезжать в шесть утра субботы.

Ранее российских водителей предупредили о двойном наказании за парковку на тротуаре во дворе дома. Эксперты напомнили, что штраф за стоянку на тротуарах достигает 1000 рублей, а для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 рублей.