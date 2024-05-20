Россиян предупредили о наказании за парковку во дворах

Адвокат Леськив: за парковку на тротуаре у дома можно получить двойной штраф

За парковку на тротуаре во дворе дома россияне рискуют получить двойной штраф. Об этом предупредил адвокат Богдан Леськив, пишет aif.ru.

«Доводы о том, что нельзя привлекать к ответственности дважды за одно административное правонарушение, в данной ситуации судьи обычно не принимают, указывая, что факт движения по тротуару — это одно правонарушение, а факт остановки на тротуаре более пяти минут — это уже другое», — пояснил юрист.

Леськив напомнил, что штраф за стоянку на тротуарах достигает 1000 рублей, а для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 рублей. Двойное наказание придется понести, если нарушение зафиксирует инспектор Центра организации дорожного движения или камера на проезжающей машине, уточнил адвокат.

Ранее Минтранс собрался ужесточить правила парковки для водителей электрокаров. Им предложили запретить долго занимать места с зарядными станциями, если авто не требуется подзарядка.