В России ужесточат правила парковки для некоторых водителей

Минтранс собрался запретить водителям электрокаров долго стоять на зарядке

В России собрались ужесточить правила парковки для водителей электрокаров — в Правила дорожного движения (ПДД) планируют внести запрет на оставление таких машин у зарядных станций без цели зарядки. Пакет соответствующих изменений готовит Минтранс, пишет «Коммерсантъ».

Положение об этом содержится в техническом задании к тендеру на разработку научно обоснованных предложений по созданию и развитию парковочного пространства. Конкурс на разработку предложений объявило подведомственное Минтрансу Агентство автомобильного транспорта (Росавтотранс).

В ведомстве пояснили, что необходимость меры связана с тем, что некоторые водители электромобилей надолго занимают парковочные места у зарядных станций и при этом не заряжают машины — это снижает доступность оборудования для других владельцев авто на электродвигателях.

В Минтрансе отметили, что сейчас есть правовой пробел — организовать парковки исключительно для зарядки с обязательным освобождением места по ее завершении пока невозможно. Размеры штрафов за нарушение новых правил пользования парковками для электрокаров и способы контроля пока не определены.

Ранее россиянам дали советы по подготовке автомобиля к поездке на дачу. В первую очередь эксперты порекомендовали пройти плановое техобслуживание машины — в том числе осмотреть детали подвески и рулевого управления, проверку уровня масла в двигателе и состояния приборов освещения.

