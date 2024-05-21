Заклинатели за полчаса выманили из-под земли 32 червя при помощи танцев

В Великобритании заклинатели червей выманили 32 червя на поверхность земли

В британском городе Фалмут, графство Корнуолл, победители Чемпионата по заклинанию червей выманили 32 беспозвоночных на поверхность земли при помощи танцев. Об этом сообщает Daily Star.

Соревнование прошло в воскресенье, 19 мая. Его организатором уже четыре года выступает художница Джорджия Джендалл. По словам женщины, черви уже давно стали частью ее творчества. Во время соревнований запрещается использовать электрические приборы, а также выкапывать или самостоятельно вытаскивать червей из земли. Каждой команде участников выделяют по участку площадью два квадратных метра, откуда за 30 минут нужно выманить как можно больше беспозвоночных. Победителем стала команда Tennessee Worm Tuggers, которая установила новый местный рекорд, выманив 32 червя за полчаса.

Заклинатели привлекали червей разными способами: играли на музыкальных инструментах, стучали садовыми инструментами, танцевали и даже использовали гадательные техники, в том числе доску Уиджи.

Чемпионат по выманиванию дождевых червей проходит в Великобритании с 1980 года. Победитель определяется по количеству собранных животных. Мировой рекорд, зафиксированный Книгой рекордов Гиннесса, был установлен в 2009 году 10-летней Софи Смит из английской деревни Уилластон, графство Чешир. Ей удалось собрать 567 червей с помощью вилок, которые она втыкала в землю, и палок, которыми она ударяла по ним, создавая вибрацию и выманивая беспозвоночных на поверхность.

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