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05:05, 8 апреля 2024Из жизни

Чемпионат мира по сексу завершился досрочно из-за травм и скандала с наркотиками

Фото: conrado / Shutterstock / Fotodom

Чемпионат мира по сексу, который проходил в Испании, лишился семи участников и завершился раньше времени. Видео церемонии награждения победителей устроители опубликовали на канале соревнования в YouTube.

Мировое первенство, организованное Шведской секс-федерации (SSF), стартовало 5 марта и должно было продлиться до 5 апреля. Участники из Германии, Италии, США, Норвегии, Швеции, Колумбии, Бразилии, Нигерии и Хорватии соревновались в городе Малага. Однако организаторам пришлось прервать соревнования и объявить победителей уже в конце марта. Как объяснил устроитель чемпионата Драган Братич, некоторые участники были вынуждены сняться с соревнований из-за травм, а другие были дисквалифицированы за употребление алкоголя и наркотиков, что запрещено уставом SSF.

После этого, по утверждениям Братича, исключенные участники обвинили организаторов в сутенерстве и невыплате обещанных денег за соревнования. Устроители отвергли эти обвинения и заявили, что деньги буду выплачены после 5 апреля. Согласно странице голосования на сайте чемпионата, из числа участников были исключены: Анна Виктория и Грейт Джон из Швеции, Карли Пейдж и Джермейн Лавендер из США, а также Латин Барби из Колумбии и Маркус Лондон из Великобритании.

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В начале соревнований Анна Виктория занимала первое место. В первенстве также участвовала победительница Чемпионата Европы по сексу 2023 года Мария Задравец, однако ее страница была удалена с сайта без объяснения причин. Маркус Лондон получил травму.

В итоге чемпионом мира по сексу среди мужчин был признан Капитано Эрик из Италии, а среди женщин — Науси Лав из Швеции. Лучшими новичками первенства стали Джакс Свеллер из Норвегии и Шарлот Мун из Бразилии.

Организованный Драганом Братичем Чемпионат Европы по сексу прошел в Гетеборге в июне 2023 года и также вызвал несколько скандалов. Утверждалось, что мероприятие продлится несколько недель, при этом соревнования пройдут в 16 категориях. Оценивать выступления должно было жюри, состоящее из пяти судей, а для выбора победителей предполагалось использовать онлайн-голосование. Соревнования проводились под эгидой Шведской секс-федерации, основанной Братичем.

Вскоре участники заявили, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда представительница Украины попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее напал Драган Братич. Потасовка попала на видео. Кроме того, оказалось, что чемпионат не имеет официального статуса, так как Швеция не признавала секс видом спорта.

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      Никита Савин
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