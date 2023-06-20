Победительница секс-чемпионата в Швеции вступилась за организаторов

Хорватская порномодель Мария Задравец вступилась за организаторов секс-чемпионата в Швеции

Хорватская порномодель заявила, что стала победительницей секс-чемпионата в Швеции, и опровергла обвинения соперниц в адрес организаторов. Об этом сообщает Jutarnji list.

Мария Задравец, представлявшая Хорватию на первом в истории чемпионате Европы по сексу, рассказала, что главный организатор соревнований Драган Братич объявил ее победительницей по результатам подсчета баллов. Об этом якобы скоро будет объявлено на сайте Шведской секс-федерации, под эгидой которой проходил чемпионат.

Она также вступилась за Братича, которого другие участники проекта обвинили в плохой организации и невыплате гонораров. Задравец заявила, что деньги выплачивались каждый день, а проезд в Гетеборг ей полностью оплатили. Кроме того, жалобы других «спортсменов» на отсутствие на соревнованиях горячей воды, по ее словам, также не соответствуют действительности. Представительница Хорватии признала, что в одном из помещений действительно сломался водонагреватель, но неисправность устранили на следующий день.

«Это очень большой проект. Организаторы хотели сделать нас знаменитостями мирового масштаба и дать возможность как следует заработать. Все должны быть благодарны, потому что об этом писали во всем мире, и все хорошо заработали на рекламе», — сказала Задравец.

Она также заявила, что все подробности проекта и требования к участникам были описаны в контрактах. В частности, хорватка отметила, что Братич попросил «спортсменов» привезти реквизит, представляющий страну, за которую они будут выступать, чтобы записать рекламные ролики в аэропорту. Задравец вышла из самолета в футболке с символикой Хорватии, а остальные ничего подобного не сделали. Кроме того, они якобы нарушали и другие контрактные обязательства.

Чемпионат Европы по сексу должен был начаться в Гетеборге 8 июня. Утверждалось, что мероприятие продлится несколько недель, при этом соревнования пройдут в 16 категориях. Оценивать выступления должно было жюри, состоящее из пяти судей, а для выбора победителей предполагалось использовать онлайн-голосование.

Участники утверждали, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда представительница Украины попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее напал Драган Братич. Потасовка попала на видео.

Ранее Братич объявил, что все участники чемпионата были дисквалифицированы за пьянство, воровство и неспортивное поведение. «Они проигнорировали правила соревнований и Шведской секс-федерации, вели себя непрофессионально и во вред федерации, — заявил он. — Они даже принесли в дом алкоголь».