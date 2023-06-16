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20:59, 16 июня 2023Из жизни

Организатор секс-чемпионата обвинил порномоделей в пьянстве и отсутствии флагов

Всех участников секс-чемпионата Европы дисквалифицировали за пьянство и воровство
Начало событий в новости Драка на секс-чемпионате в Швеции попала на видео

Фото: Armin Weigel / Globallookpress.com

Организатор скандального чемпионата Европы по сексу Драган Братич объявил, что все его участники были дисквалифицированы за пьянство, воровство и неспортивное поведение. Об этом сообщает издание Daily Star.

По словам Братича, хотя все участники соревнований были представителями порноиндустрии, в данном случае их не нанимали в качестве актеров. «Они проигнорировали правила соревнований и Шведской секс-федерации, вели себя непрофессионально и во вред федерации, — заявил он. — Они даже принесли в дом алкоголь».

Братич посетовал, что лишь представительница Хорватии догадалась привезти на чемпионат национальный флаг. Флаги для остальных порномоделей пришлось покупать самой секс-федерации. Кроме того, он обвинил некоторых участников в том, что после ухода с соревнований они украли записи, принадлежавшие организаторам. По его словам, против каждого из них будет подан судебный иск.

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Чемпионат Европы по сексу должен был начаться в Гетеборге 8 июня. Утверждалось, что мероприятие продлится несколько недель, при этом соревнования пройдут в 16 категориях. Оценивать выступления должно было жюри, состоящее из пяти судей, а для выбора победителей предполагалось использовать онлайн-голосование.

Участники утверждают, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда представительница Украины попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее напал Драган Братич. Потасовка попала на видео.

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    Олег Парамонов
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