Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:44, 21 мая 2024Экономика

Застройщиков уличили в обмане россиян с площадью квартир

«Известия»: застройщики могут включать в площадь жилья технические короба

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российские застройщики могут идти на хитрость и включать в общую площадь квартир вентиляционные шахты и технические короба. В обмане покупателей с метражом жилья девелоперов уличили опрошенные «Известиями» эксперты.

Так, житель Владикавказа вместо обещанной квартиры площадью 64,81 квадратного метра получил жилье в 61 «квадрат». Взыскать переплату за недополученные метры через суд у пострадавшего не получилось. Тогда Верховный суд постановил, что передача новоселу квартиры площадью меньшей, чем указано в договоре, — это отступление от условий договора.

«При этом договариваться о приблизительном метраже законно лишь при условии соглашения об амплитуде отклонений. А это значит, что дольщика лишить права на уменьшение цены жилья не допускается», — пояснили эксперты.

По словам специалистов, чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно внимательно изучить условия договора долевого участия в строительстве и понимать его формулировки. Обо всех непонятных моментах стоит прямо спрашивать у девелопера перед подписанием. Особое внимание нужно уделять наличию раздела об особом порядке расчетов в случае, если площадь квартиры изменится, объясняет эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова.

Приемку же квартиры следует проводить вместе со специалистами — в том числе замерщиками. «Если они существенные (в том числе расхождение по квадратуре), застройщик должен их устранить за 60 дней, в том числе за счет компенсационной выплаты», — рассказал депутат Госдумы Николай Алексеенко.

Ранее россиянам рассказали, что не стоит ждать заметных скидок на новостройки после отмены льготной ипотеки. Вместо больших дисконтов застройщики могут начать предлагать покупателям специальные условия — рассрочку, трейд-ин, акции, лоты с отделкой и дополнительными опциями (мебелью, техникой, кухней) или кешбэк, пояснили эксперты.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

      В ОНК отреагировали на первый комментарий отца бежавшей от родни чеченки

      Microsoft представила компьютеры с ИИ

      Путин освободил своего советника Толстого от должности

      На Украине женщинам-врачам запретили идти на работу без справки из военкомата

      Ветеран труда в российском городе оказалась вынуждена собирать дождевую воду

      Застройщиков уличили в обмане россиян с площадью квартир

      Россиянкам раскрыли опасность создания «кукольного» носа с помощью пластики

      Москвичка обнаружила в унитазе удава

      Стало известно о ликвидации участника группировки «Кракен» в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше