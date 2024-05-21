Застройщиков уличили в обмане россиян с площадью квартир

«Известия»: застройщики могут включать в площадь жилья технические короба

Российские застройщики могут идти на хитрость и включать в общую площадь квартир вентиляционные шахты и технические короба. В обмане покупателей с метражом жилья девелоперов уличили опрошенные «Известиями» эксперты.

Так, житель Владикавказа вместо обещанной квартиры площадью 64,81 квадратного метра получил жилье в 61 «квадрат». Взыскать переплату за недополученные метры через суд у пострадавшего не получилось. Тогда Верховный суд постановил, что передача новоселу квартиры площадью меньшей, чем указано в договоре, — это отступление от условий договора.

«При этом договариваться о приблизительном метраже законно лишь при условии соглашения об амплитуде отклонений. А это значит, что дольщика лишить права на уменьшение цены жилья не допускается», — пояснили эксперты.

По словам специалистов, чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно внимательно изучить условия договора долевого участия в строительстве и понимать его формулировки. Обо всех непонятных моментах стоит прямо спрашивать у девелопера перед подписанием. Особое внимание нужно уделять наличию раздела об особом порядке расчетов в случае, если площадь квартиры изменится, объясняет эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова.

Приемку же квартиры следует проводить вместе со специалистами — в том числе замерщиками. «Если они существенные (в том числе расхождение по квадратуре), застройщик должен их устранить за 60 дней, в том числе за счет компенсационной выплаты», — рассказал депутат Госдумы Николай Алексеенко.

Ранее россиянам рассказали, что не стоит ждать заметных скидок на новостройки после отмены льготной ипотеки. Вместо больших дисконтов застройщики могут начать предлагать покупателям специальные условия — рассрочку, трейд-ин, акции, лоты с отделкой и дополнительными опциями (мебелью, техникой, кухней) или кешбэк, пояснили эксперты.