Зеленский наградил министра иностранных дел Германии орденом «За заслуги»

Zeit: Зеленский наградил главу МИД ФРГ Бербок орденом «За заслуги» ІІІ степени

Украинский лидер Владимир Зеленский наградил главу МИД Германии Анналену Бербок орденом «За заслуги» ІІІ степени за помощь Украине. Об этом пишет газета Die Zeit.

«Министр иностранных дел Анналена Бербок получила орден "За заслуги" во время необъявленного визита в Киев за поддержку Украины», — сообщает издание, указывая, что награждение прошло во время седьмой с начала военного конфликта поездки Бербок на Украину.

В апреле Зеленский наградил французского актера Алена Делона. Звезда французского кино также получил орден «За заслуги» ІІІ степени. После начала конфликта он публично читал стихотворения Тараса Шевченко, а также заявлял, что пошел бы служить в украинскую армию, если бы был моложе на 50 лет.